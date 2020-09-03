Eğitimde önde olacağız

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde başlayan telafi eğitimi ile, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin son hazırlıkları değerlendirmek üzere İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında bir toplantı gerçekleşti

Genel Müdürlükte yapılan buluşmaya İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile eğitim yöneticileri katıldı. Velilere kolaylık sağlamak adına her türlü desteği sunduklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde KDV indirimiyle birlikte yapılacak olan iadeler eylül ayı içerisinde yapılacak olup, bugüne kadar ödeme yapmış tüm velilerimizi kapsayacak. Yeni kayıt yapan velilerimizin yapacağı ödemelerde ise KDV oranını, eylül ayı geçerli olmak üzere yüzde 1 oranına göre düzenledik” diye konuştu.

“Doğa’m Evimde Okula Dönüş” programı ve 8. ile 12. sınıflar için başlayan yüz yüze eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim dönemine eksiksiz hazır olduklarını söyleyen İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılması hususunda farklılıklar yaratacağımız bir eğitim dönemini başlattık. Öğrencilerimizin hedef ve hayallerine ulaşması için, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreçlerinin yakın takipçisi olacağız. Eğitim-öğretimde bir adım önde olmamızı sağlayacak katma değerli projelerin hazırlık sürecindeyiz. Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerle iş birlikleri içinde olarak projeler geliştireceğiz” dedi.

“Doğa’m Evimde Okula Dönüş” programının ilk 5 gün kullanımlarına göre; Doğa öğrencilerinin e-doğa sisteminde 15 milyon 483 bin dakika uzaktan eğitim aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, “Canlı derslerde ise sadece 5 günde, 61 bin 250 saat ders işlendi. Bu da öğrencilerimizin 30 milyon dakikanın üzerinde bir süreyi öğretmenleriyle canlı derste geçirdiklerini gösteriyor” dedi.

Doğa’m Evimde Okula Dönüş programının ilkleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Karaca, “Bugüne kadar, geleneksel örgün eğitim modelinin eş zamanlı olarak uzaktan eğitimle de uygulanması sağlanırken; öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sınıflarında ya da evlerinde olması fark etmeksizin ders işleyebilmesi sağlandı. Okullarımızdaki tüm sınıflar, mevcut akıllı tahtaların yanında ilave teknoloji ürünleriyle donatıldı. Eğitim-öğretime tamamen hazırız” şeklinde konuştu.

Geleceğimiz gençlerde

Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Kariyer hayatı, ailede başlayıp yaşam boyu devam eden bir yolculuktur. Başarılı, sağlıklı ve mutlu bir üniversite yaşamı için, anaokulundan liseye kadar bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve doğayla iç içe bir eğitim anlayışı kurgulamalıyız. Ülkemizin geleceğini; gelişmeye ve öğrenmeye açık, ufku geniş, teknolojik gelişmeler ışığında yenilikleri takip eden gençlerimize emanet edeceğiz. Değişimin öncüsü nesiller yetiştireceğiz” diye ifade etti.

Tüm kademelerde ve sınıflarda birer senkron uzaktan eğitim sınıfının tahsis edildiğini işaret eden Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm okullarımızın band genişlikleri, 10-25 kat arttırıldı. Tüm öğretmenlerimize, hem merkezimizden uzaktan eğitimle, hem de her kampüsümüzde bulunan Bilgi Teknolojisi yöneticilerimiz aracılığı ile uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim içerikleri gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapıldı, kitapların dijital uyumluluğu arttırıldı. Hizmet içi eğitimlerimiz hız kesmeden uygulandı. Güçlü akademik altyapımız ve teknik imkanlarımız doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe bugünden hazırlayacağız.”



