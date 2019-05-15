Ekolojik kriz var

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden sertifikalı organik ürünlere yönelik tek fuar Ekoloji İzmir, onuncu kez kapılarını açtı. "Ekoloji İzmir Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında ısrarla görmezden gelinen "küresel ekolojik" kriz olduğunu belirterek, "Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyacımız yok. Derhal, bugün gezegenimiz ve geleceğimiz için harekete geçmek zorundayız" diye konuştu.

İZFAŞ tarafından düzenlenen Türkiye'nin organik buluşması niteliğindeki "Ekoloji İzmir Fuarı"; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde onuncu kez açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in de yer aldığı açılışa CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile Tacettin Bayır, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Zeynep Sibel Algan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda, dernek ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Doğanın sağlığını da koruyamayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törende yaptığı konuşmada, "Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında hemen hemen tüm sektörlerin görmezden geldiği küresel ekolojik kriz olduğunu hepimiz çok iyi öğrendik. Ekoloji ve ekonomi arasındaki reel ilişki, isim benzerliğinin çok ötesinde. Doğa ile uyumlu kültüre yaslanmayan bir kalkınma vizyonunun önce bizim dışımızdaki diğer canlılar ile ekosisteme, sonra ekonomik açıdan dezavantajlı topluluklara ve nihayetinde bizzat o vizyonu uygulayanlara bile tamiri imkansız zararlar verdiğini ve vereceğini artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyacımız yok. Derhal, bugün gezegenimiz ve geleceğimiz i&cce dil;in harekete geçmek zorundayız. Bilimin rehberliğinde hareket etmesi gereken yöneticilerin, özel sektörün, sivil toplumun doğayı korumak konusunda iyi niyet göstermekten çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Artık elimizi taşın altına koyarak doğanın sağlığının insanla birlikte korunması için somut projeler üretmeliyiz. Doğanın sağlığının bozulduğu bir gezegende insan sağlığını da korumak mümkün değil. Hepimiz aynı ekosistemin bir parçasıyız" dedi.

Daha yoğun çaba

İzmir'in organik sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Doğa ile uyumlu yaşam; İzmir'in önündeki stratejik hedeflerden birisi ve bu kapsamda kentsel planlamadan kırsal kalkınmaya, kültüre ve ekonomiye uzanan tüm alanlarda birçok adım atacağız. Ekoloji İzmir Fuarı, bu vizyonun tarımsal alandaki ayaklarından birini oluşturuyor. İzmir aynı zamanda organik sektöründeki pek çok ilki gerçekleştirmiştir. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Ekoloji İzmir, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı organik ürün fuarı olma özelliğini koruyor. Fuarı dünyanın her noktasında bilinir hale getirmek için önümüzdeki yıllarda çok daha yoğ un çaba harcayacağız. Biliyoruz ki bu sektörün bütün dünyada geleceği çok daha parlak. İzmir bu gelecekte önemli bir referans noktası ve kilometre taşı olacak. Doğa ile uyumlu yaşamın örnek coğrafyalarından biri olmasını dilediğim bu fuara katkı koyan tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum. Daima doğayla kalın" diye konuştu.

Fuar yerini buldu

Organik tarımın ortaya çıkış sürecini anlatan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uygun Aksoy ise, "İstanbul'da başladı ancak, fuar doğru yerini buldu. İzmir'i organik camiası olarak her zaman başkent ilan ettik. Bu hareketin İzmir'de başlayıp gelişmesi nedeniyle böyle bir görüş ortaya çıktı" dedi.

Dört gün sürecek Fuar İzmir'de düzenlenen Ekoloji İzmir, 18 Mayıs'a dek sürecek. Organik giyimden gıda, kozmetik ve temizlik ürünlerine kadar yenilikçi geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının katıldığı, çeşitli etkinliklerin yer aldığı 10. EKOLOJİ İzmir Fuarı, dört gün boyunca hem sektör profesyonellerini hem de son tüketiciyi ağırlayacak. Fuar kapsamında uluslararası buluşmalar, sektörel paylaşımlar, Ekoloji Ormanı'na fidan dikilmesi, Türkiye'nin organik sektöründeki yeriyle ilgili toplantılar yapılacak. Girişler, hem sektör profesyonelleri hem de son tüketici için ücretsiz olacak. Ziyaret saatleri ise 10:00 ile 19:00 arası olarak belirlendi.

Organiğin kalbi İzmir'de atıyor

Türkiye'den Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak; yurt dışından ise İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 97 katılımcı Ekoloji İzmir Fuarı'nda yer alıyor. Fuara organik tarım-gıda ürünlerinin yanı sıra, organik kozmetik, tekstil, gübre, tohum, makine, danışmanlık ve kontrol sertifikasyon kuruluşları, laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşları da katılıyor.