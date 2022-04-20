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Ekranlarda ilginç anlar! 150 yıl önce iç hatlardan Mekke'ye uçuyormuşuz!

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:50

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, katıldığı televizyon programında ilginç anlara neden oldu. 1953'te hizmete açılan İstanbul'daki ilk havalimanı için, "100-150 Yıl Önce İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminalinden Mekke'ye, Sırbistan'a Gidiliyordu" diyen Yakışıklı'nın bu sözleri stüdyoyu sessizliğe bürüdü.


Suriyeli sığınmacı konusu, siyasetin bir numaralı gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Sığınmacılarla ilgili konu, televizyon programlarında da tartışıldı. Bu konuyu işleyen programlar arasında TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı program da yer aldı.

Sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, "Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu" ifadelerini kullandı.

Yakışıklı'nın açıklamalarının ardından Gürkan Hacır şaşkınlığını gizleyemedi. Diğer konukların ise sessizliğe büründüğü görüldü.

İSTANBUL'DA İLK HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

1944 yılında Chicago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasından sonra, İstanbul/ Yeşilköy'de uluslararası bir havalimanı yapılmasına karar verildi. 1949'da başlanan inşaat, 1953'te tamamlandı ve 01 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı.

Etiketler; #yeni akit #hacı yakışıklı #iç hatlar #150 yıl önce mekke
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