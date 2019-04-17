Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, 17 gün sonra mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Binali Yıldırım'ı geride bırakarak İstanbullular tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını teslim aldı. Böylelikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu dönemi başlamış oldu.

Ne olmuştu?

31 Mart günü yapılan seçimde, sandıklar kapandıktan sonra ilk sonuçlar gelmeye başladığında AK Parti'li Binali Yıldırım, büyük bir farkla önde görünüyordu. Saatler ilerledikçe ve oylar sayıldıkça CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oyları arttı, rakibininki ise azaldı. Fark kapanma noktasına geldiğinde Binali Yıldırım, bir açıklama yaparak seçimi az farkla kazandığını ilan etti. Ancak Ekrem imamoğlu, bu açıklamanın doğru olmadığını, sandıklardan aldıkları oslak imzalı tutanaklara dayanarak duyurdu. Bu sırada devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı, veri akışını durdurdu ve 13 saat boyunca veri girişi yapmadı. 1 Nisan sabahında YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına göre Ekrem imamoğlu'nun rakibini geride bırakarak seçildiğini açıkladı. Ardından AK Parti'nin itirazları başladı. AK Parti, tüm ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. YSK, bu talebi bazı ilçelerde kabul etti, bazılarında ise reddetti. AK Parti daha sonra sadece geçersiz değil tüm oyların sayılması için başvurdu. Bu başvuru da bazı ilçelerde kabul edildi. Sayım sürerken AK Parti, seçim gecesi tüm partilerin temsilcileri gözetiminde sayıldıktan sonra itiraz üzerine bir kez daha sayılan oyların bir kez daha sayılmasını talep etti. YSK, bu talebi geri çevirdi. Oldukça uzun süren itiraz sürecinin ardından Maltepe'deki sayımın da tamamlanmasıyla mazbata teslim sürecine geçildi. AK Parti yetkilileri bu arada bir kez daha şansını deneyerek Maltepe'de sayılan oyların tutanaklara usûle uygun geçirilmediği iddiasıyla itiraz etti. Bu itiraz da reddedildi. Nihayetinde Ekrem İmamoğlu, kendisini İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden mazbatasını aldı.