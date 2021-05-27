Ekspertiz raporu zorulu değil bilinçli olmalı

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışında ekspertiz raporu almanın zorunlu hale getirilmesini değerlendiren sektör temsilcileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden alınan ekspertiz raporuyla araç satışlarının gerçekleşmesinin sektörü olumlu etkileyeceğini belirterek rapor alımının zorunlu değil bilinçli olması gerektiğini kaydetti

Fatih ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması zorunluluğu getirildi. Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobiller ve arazi taşıtları için geçerli olacak düzenlemeye göre bu araçların satışında TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporu alımı zorunlu hale getirilirken ekspertiz raporu alınmaması halinde ise idari yaptırım uygulanacak.

Sektörü olumlu etkileyecek

İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenlemeyi değerlendiren İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, “Ekspertiz raporu alımının zorunlu olması ikinci el otomotiv sektörünü olumlu etkileyecek. Araç alım satımı yaparken insanlar genelde bu ekspertiz ücretini vermekten kaçıyor, ekspertiz raporu almadan söze göre hareket ediliyor. Sonrasında ise satıcının dediği gibi araç çıkmıyor ve büyük problem yaşanıyor. Bu düzenlemeye göre satıcılar önüne gelen her ekspertizden de bu raporu alamayacak. Düzenlemeyle TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden alınan ekspertiz raporu geçerli olacak. Hasarsız diye satılan araçlar nedeniyle vatandaşlar daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyor. Sonra araç hasarlı çıkınca da yaşanan anlaşmazlıklar, yargıyı meşgul ediyordu. Bu düzenlemeyle araç satışı yapılmadan en az üç gün içinde alınmış rapor satışta geçerli olacak. İkinci el araç satışı bu şekilde güvenli hale geldi. İkinci el araç alan, satan vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamak için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden mutlaka ekspertiz raporu almalı” dedi.

Zorunlu değil, bilinçli olmalı

Araç satışlarında ekspertiz raporu alımının zorunluluğunun alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği noterlere henüz daha tevdi edilmediğini ifade eden İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dursun ise aile içindeki satışlarda bu zorunluluğun sıkıntı oluşturacağını söyledi. Ekspertiz raporu almanın kişinin isteğine bağlı olması gerektiğini kaydeden Dursun, “Meslek statüsü adı altında yapanlarda bu zorunlu olabilir ama halk arasında olmayabilir. Mesela bir kişi üzerindeki aracı eşinin üzerine devir etmek istiyorsa bu devir işlemini eksper raporu almadan yapmak isteyebilir. Burada vatandaşa zorlama yapılmamalı. Her şeyden önce bilinçli tüketici olmalıyız. Bilinçli tüketici ekspertiz raporu almadan araç alımı yapmaz. Burada zorunluluktan ziyade tüketicinin bilinçlendirmesi daha önemli. Çeşitli kampanyalarla ekspertiz raporu alımının önemi vurgulanarak vatandaşa anlatılmalı” diye konuştu.