Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
27 Aralık 2019 Cuma 10:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

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