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Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı ve siyasi isimlerin tepkisini çeken Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Öte yandan bu sabah bildiriyi hazırladığı iddia edilen 10 amiral gözaltına alındı, 4 kişi ise yaş haddinden dolayı emniyete çağrıldı

Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi!
05 Nisan 2021 Pazartesi 14:28

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler art arda geldi. Bildirideki dikkat çeken detaylar sonrası dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

10 AMİRAL GÖZALTINDA

Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Etiketler; #emekli amiral #amiral bildiri #gözaltı
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