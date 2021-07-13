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Emekliler dikkat! İkramiyeler yatmaya başladı!

Emekliler dikkat! İkramiyeler yatmaya başladı!
13 Temmuz 2021 Salı 11:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları, SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olanların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Etiketler; #emekli #emekli bayram ikramiyesi #kurban bayramı
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