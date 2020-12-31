Emekliler teşekkür etti

Tüm Emekli Sen Bornova Şubesi, emekliler arasındaki maaş farkının giderilmesine yönelik verdiği kanun teklifi nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e teşekkür plaketi verdi.

Tüm Emekli-Sen Sendikası Bornova Şubesi Başkanı Mehmet Düşünceli, emeklilerin en önemli sorunlarından biri olan intibak yasasını Meclis gündemine getirdiği için CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e tüm emekliler adına teşekkür ettiklerini belirterek, “Kanun teklifinin her ne kadar AKP ve MHP tarafından reddedileceğini bilsek de içinde bulunduğumuz durumun kamuoyunun gündemine getirilmesi bizler için önemliydi. Açlık sınırında yaşayan emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir maaş alması için gösterdiği çabalar takdire şayan” dedi.

Plaket takdim edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, “Sizin sesiniz olmayı sürdüreceğim. Ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların sesi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemiz hep birlikte sürecek ve biz kazanacağız. Emekliye zulmeden bu iktidar en başta emekliler tarafından gönderilecek” diye konuştu.

En düşük emekli maaşının bin 500 lira olduğunu ve bu rakamın açlık sınırı olan 3 bin liranın yarısı kadar olduğunu vurgulayan Sertel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesine yönelik önerisini yineleyerek şunları söyledi:

Türkiye’de açlık sınırı 3 bin lira. Ülkemizde 13.2 milyon emekli var ve bunların 7 milyon 900 bini asgari ücretin yani açlık sınırının altında maaş alıyor. En düşük emekli maaşı bin 500 lira. Açlık sınırının çok altında ve emeklilerin yaşamları kötü koşullarda. Bu nedenle en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir.