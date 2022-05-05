Emekliler zor durumda! Maaşları sürekli eriyor!

Ramazan Bayramı öncesi beklenen müjdeyi alamayan milyonlarca emekli bayramı hayal kırıklığıyla geçirdi. Her geçen gün yükselen enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliler, bir an evvel maşalarının güncellenmesini istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirttiği emeklilere müjde gelmedi, bayram sevinci yarım kaldı. Bakan Bilgin 1 Mayıs’a işaret ederek yaptığı açıklamada “Emeklilerimizi sosyal bakımdan korumak zorundayız. Geçtiğimiz yıl sonunda en düşük emekli aylığı 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkardık. Bugünkü enflasyonik şartlarda emeklilerimizin enflasyon oranının üzerinde artırdık. Ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz bu konuda çalışmalarımızı tamamlayıp muhtemelen sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs’ta gerekli, müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşır. Ben önce bu müjdelerin geleceği haberini vermek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bayram öncesi milyonlarca emeklinin beklediği açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmaması tepkilere neden oldu. Bayramı hayal kırıklığıyla geçiren emekliler, bir an evvel maşalarının güncellenerek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyor.

Emekliler yokluk içinde

Ramazan Bayramı arifesinde milyonlarca emeklinin beklediği açıklamanın yapılmadığını kaydeden Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Emekli - Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “İktidarda olanlar bir şeyler söyleyip sonrada üzerine yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere yönelik '1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta müjde açıklayacak' demişti ama bir açıklama olmadı. Zannediyorum ki bir kaynak yaratılamadı bu nedenle de sözlerini yerine getiremediler. Enflasyonun bu derece yüksek olduğu ortamda zaten emekliler açlık sınırının altında aldıkları maaşlarıyla yaşamlarını geçirmeye çalışıyor. Yılbaşında belirlenen asgari ücret bile günümüzde açlık sınırının altında kaldı. Böyle bir ortamda emekliler çok büyük yokluk içerisinde. Emekliler bayramda torunlarına harçlık vermeyi bırakın bayram şekeri dahi alamaz hale geldi” dedi.

Üç ayda bir güncellenmeli

Her geçen gün artan gıda fiyatları karşısında emeklilerin yaşamlarının giderek daha da zorlaştığını belirten Özkaynak, emekli maaşlarının enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Yükselen enflasyona karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade eden Özkaynak, “Yaşadığımız ekonomik koşullarda emekli maaşlarının en azından 3 ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Yoksulluk ve sefalet giderek artıyor. Emekli maaşları ve asgari ücret güncellenmezse ülkemiz insanlarının çok kötü günler bekliyor. Eğer bir müjde verilecek ve bu emekliye müjde olacaksa en azından en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli. Ama bugünkü asgari ücrette enflasyona göre güncellenmeli” diye konuştu.

Verilen sözlere inanmıyorlar

Emeklilerle ilgili iktidarın verdiği hiçbir söze inanmadıklarını dile getiren Tüm Emekliler Sendikası(Emekli-Sen) Üyesi İbrahim Yılmaz ise “Geçen yıllarda bayramlarda emekliler torunlarına, çocuklarına harçlık verirken bu bayram emekliler çocuklarından para bekledi. İktidar, önümüzdeki seçimlere yatırım amaçlı açıklamalar yapıyor ama inanmıyoruz. 2018 yılında emeklilere verilen bayram ikramiyesi dört yıl sonra bin liradan bin yüz liraya çıkarıldı. Dört yıl önce verilen bin lira ile aldıklarımızın bugün üçte birini alamıyoruz. Emeklilerle ilgili iktidara söylenecek söz bulamıyoruz. Bu enflasyon karşısında emekli maaşları bir an önce asgari ücret seviyesine çekilmeli. Emeklinin artık sabrı kalmadı. Çocuklarımızdan para bekler hale geldik” ifadelerini kullandı.