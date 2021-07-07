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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

Etiketler; #bayram ikramiyesi #ikramiye #emekli ikramiye
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