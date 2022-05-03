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'Emekliye ek zammı' açıklayacağım demişti. Bakan'ın sesi soluğu çıkmadı!

'Emekliye ek zammı' açıklayacağım demişti. Bakan'ın sesi soluğu çıkmadı!
03 Mayıs 2022 Salı 09:09

Daha önce konuk olduğu bir programda "Temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, beklenen açıklamayı yapmadı. Bu gelişme sonrası milyonlar hayal kırıklığına uğrarken, açıklamanın neden yapılmadığına dair de herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs'ta müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca emekli Vedat Bilgin'in 1 Mayıs pazar günü yapacağı açıklamaya kilitlendi. Ancak Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bilgin'in önceden müjdelediği açıklamayı neden yapmadığına yönelik herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Beklenen açıklamanın gelmemesi milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.


 

Etiketler; #emekli #emekli zammı #1 mayıs #vedat bilgin #bakan
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