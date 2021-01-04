Emniyet Müdürlüğü 90 hizmetli alacak

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne 90 hizmetli alımı yapılacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre değişik illerde görevlendirilmek üzere kadrolu statüde personel alımı yapılacak.

Alım KPSS puanına göre olacak.2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar adayın sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacağı öğrenildi.

Adaylarda aranacak şartlar



İlanda adaylarda aranacak şartlar şu şekilde belirtildi:

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.



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