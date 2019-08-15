Enerjide 13 milyar $ sorunlu kredi var

ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, enerji sektöründeki 13 milyar dolarlık sorunlu krediye dikkat çekerek, 'Bu durum enerji sektörünün sorunu olmaktan çıkıp finans sektörünün de sorununa dönüşüyor' dedi.

Türkiye'de son 15 yılda enerji üretimi ve dağıtımına yapılan 100 milyar doların üzerindeki yatırım, büyük oranda dövize dayalı kredilerle gerçekleşti. Ekonomide görülen yavaşlama, enerji talebinin düşmesi ve finansman maliyetlerinin artması; bu yatırımların büyük oranda zarar etmesi sonucunu doğuruyor.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Nisan ayında açıklanan Yeni Ekonomi Program'da (YEP) vurgulanan 'Enerji Girişim Sermayesi Fonu' kurulması düşüncesini çok olumlu bulduklarını belirterek, aradan geçen beş ayda bu yönde bir adım atılmadığını hatırlattı.

Enerji sektörünün 47 milyar dolar civarında borcu olduğuna, bu borcunun 13 milyar dolarının sorunlu kredilerden oluştuğuna dikkat çeken Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dolayısıyla bu durum enerji sektörünün problemi olmaktan öteye geçiyor ve finans sektörünün problemi olmaya doğru evriliyor. Sayın Bakanımızın ifadelerinde yer bulan Girişim Sermayesi Fonu, bankacılık sektörü üzerinde bulunan ve taşınamayan sorunlu borçları bilançoların dışına çıkarılmasını hedefliyor. Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık faiz indirimi ile elleri bir ölçüde rahatlayan bankalarımızın, Girişim Sermayesi Fonu ile ellerinin daha da güçlenerek iç piyasayı daha hızlı finanse edebileceklerini düşünüyorum."

Verimlilik planı

Son 15 yılda yüksek büyüme ve ucuz finansman etkisi ile enerji sektörünün üretim ve dağıtım bacaklarında adeta yatırım furyası yaşandığını kaydeden Vatansever, bu yatırımın tamamına yakınının özel sektör tarafından ve yabancı para cinsinden kredilerle yapıldığını ve ülkenin kurulu gücünün 90 bin megavatın üzerine çıktığını anımsattı. Kurulması planlanan fonun yararlı bir girişim olmakla birlikte kalıcı çözüm sağlamayacağına işaret eden Hüseyin Vatansever, uzun vadeli çözümün tüketimi azaltıp verimliliğe odaklanmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.