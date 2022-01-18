Engelli ve eski hükümlü işçi alınacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi engelli ve eski hükümlü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Kura usulü 2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.



Talep şartlarını taşıyan adaylar, 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.



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