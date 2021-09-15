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Erciyes Üniversitesi 20 kişi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Erciyes Üniversitesi 20 kişi alacak
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alımı yapacaktır.

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
- 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.


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