Erdoğan açıkladı: Aşı olmayan öğretmenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler ile irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 5,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 ayı aşkın sürenin ardından bugün düzenledikleri toplantıda; sağlıktan tabii afetlere, ekonomiden eğitime ve dış gelişmelere kadar Türkiye'nin gündemindeki birçok meseleyi etraflıca görüştüklerini söyledi.



'AŞI ÇALIŞMALARI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YÜRÜTÜLECEK'

Aşı tedariki ve uygulamasında oldukça iyi bir konumda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştıklarını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmektedir, yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı ve 3 doz aşısını da olmuş bir bireyi sıfatıyla milletimin karşısındayım. Bu salgına karşı başka bir tedbir mevcut olsaydı onu da değerlendirmekte tereddüt göstermezdik. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. İş yerlerinden eğitim kurumlarına, sosyal faaliyetlerden, seyahatlere kadar hayatımızı sürdürebilmemiz hepinizin aşı olmasına ve aşılarını tamamlamasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen, hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmayanlardan oluştuğunun altını özellikle çizmek istiyorum."

'TÜM VATANDAŞLARIMA AŞILARINI DERHAL OLMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamada yüzde 55’in altında kalan; Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş ve Diyarbakır illerinin kırmızı listede yer aldığını anımsatarak, "Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum. Ülkemizin ve milletimizin bu musibetin yol açtığı sıkıntılardan süratle kurtulması, eğitimde, sağlıkta, sanayide, ticarette, turizmde ve hayatın her alanında selamete ermemiz bu konuda elde edeceğimiz başarıya bağlıdır. Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin; çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda katedilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

'AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki personelin aşılanma durumlarına ilişkin, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenciler ile irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Dünyada kimi ülkelerin aşı olmayanlara yönelik çok ciddi kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir" dedi.

Son dönemde yeniden tokalaşma ve sarılma gibi kültürde olan selamlaşma yöntemlerinin arttığının görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah her şeyi gönlümüz yaşayacağımız günler yakındır" dedi.