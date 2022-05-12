Erdoğan'ın açıkladığı konut paketinin şartları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konut satışlarını artırmak amacı ile bir paket açıklamıştı. Paketin ayrıntıları ortaya çıktı. Peki kimler 0,99 faizle en fazla 2 milyon liraya kadar konut kredisi kullanabilecek?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri yeni teşvik programlarını açıkladı.



İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi paketine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, ilgili kamu bankaları, ürünlerin nasıl kullandırılacağını banka personeli ile paylaştı. Bankaların kredi kullandırma şartları şu şekilde olacak;

İLK EVİM KONUT KREDİSİ

- Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak. Sadece sıfır konutlar için başvuru alınacak olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli.

- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Hali hazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullandırılmasına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı %100'e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.

- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması İlk Evim Konut kredisine başvurması için engel değil.

- Müşteri ve/veya eşi ilgili ürünü sadece 1 kez kullanabilir. Ürün faiz oranı aylık %0,99 olacaktır. Azami vade 120 aydır.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT KREDİSİ

- Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak. Sıfır ve ikinci el konut için başvuru alınacak olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli olacak.

- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Dünya gazetesinin haberine göre, hali hazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullanıdırımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı %100'e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.

- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması Genişletilmiş Konut Kredisi ürününe başvurması için engel değil.

- Konut değerinin en az yarısının 01.04.2022 öncesinde döviz ve/veya altın hesaplarında bulunması ve söz konusu tutarın kredi kullanım tarihine kadar bankada TCMB Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek karşılanması gerekiyor.

- Konut değerinin yüzde 50'sinin finansmanı için konut kredisi kullandırılabilir. Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun KKB sorgusunda açık konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor. Müşteri ve/veya eşi ilgili ürünü sadece 1 kez kullanabilir. Ürün faiz oranı aylık %0,89 olacak. Azami vade 120 aydır.