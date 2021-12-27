Erdoğan'ın İBB açıklamalarına Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını iddia etti. Bunun üzerine ise İçişileri Bakanlığı iddialarla ilgili İBB'ye özel teftiş başlattı. Bu iddialara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi

AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını söyledi. Bu gelişmeden sonra İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları sonrası özel teftiş başlattı.

"FAZLA HEYECANLANMA"

Bakanlığın bu adımının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "'Hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadelerini kullandı.