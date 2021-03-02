Erdoğan normalleşme adımlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımları kapsamında illerin 4'e bölündüğünü ve kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağını belirterek, kontrollü normalleşme süreçlerini açıkladı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece cumartesi günü kaldırıldığını, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibariyle büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli olarak atmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız ve onun bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı. Bu değerlendirmeye göre de 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Ayrıca her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız bu güncellemede uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek."

NORMALLEŞME ADIMLARI

Normalleşeme adımları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları şöyle açıkladı:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8 ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ileveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim, öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüzyüze sınavlar yapılacak. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerler; çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceklerdir. Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir. Halı saha yüzme havuzu ve benzeri tesisiler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabileceklerdir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler; düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir."