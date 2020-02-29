Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le İdlib konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşme ayarlamak konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
29 Şubat 2020 Cumartesi 10:49

İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında en üst düzey temas sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anlaşmaları konuştular

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

İdlib'de Esed Rejimi, askerlerimize hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye, bizi askerlerinin yeri konusunda bilgilendirmedi" derken Hulusi Akar ise Rusya'ya bilgi verildiğini açıkladı.

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