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Erkam Yıldırım'dan Peker hakkında suç duyurusu!

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Erkam Yıldırım'dan Peker hakkında suç duyurusu!
25 Mayıs 2021 Salı 15:55

Sedat Peker, yayınladığı 7. videosunda Erkan Yıldırım hakkında iddialar ortaya atmıştı.

Peker, "Erkan Yıldırım, Halil Falyalı'nın otelinde veya casinosunda misafiriydi. Mehmet Ağar bu senkronizenin ortasında. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu ile çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın" demişti.

Peker, açıklamasında şunları söylemişti:

"Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Geçen seni haziran ayında 4 ton 900 kilo yakalandı. Sonra yeni güzergah çalışması yapıldı. Çünkü Amerika Uyuşturucuyla Mücadele, çok güçlü orada, sürekli üstlerinde. 800 kilometre Venezüella’yla sınırları var. Oraya geçirmek kolay çünkü Amerika’nın kontrolü yok. Suriye Lazkiye de Amerika kontrolünde değil. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezüella’ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında ve Şubat ayında gidip 4 gün kaldı."

Etiketler; #akp #erkam yıldırım #sedat peker #binali yıldırım
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