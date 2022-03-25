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Erkek yurdundaki şiddette yeni gelişme: Gözaltına alındı!

25 Mart 2022 Cuma 08:57

Esenler'de bulunan özel bir yurtta erkek öğrencilere uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenler #yurt şiddet #yurt görevlisi şiddet #erkek yurdu
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