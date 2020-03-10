Erzurum'da Ermenilerin 102 yıl önce katlettiği 373 kişi anıldı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Alaca ve Yeşilyayla mahallelerinde Ermenilerin katlettiği, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 373 kişi törenle anıldı.

Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi Şehitliği'nde, 10 Mart 1918'de Ermeniler tarafından şehit edilen, çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 278 kişi için anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, şehitliğe çelenk sunuldu, katledilenlerin anısına saygı atışı yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, katliamda hayatını kaybedenler dualarla yad edildi.

Katılımcılar daha sonra katliamın izlerini taşıyan fotoğrafların sergilendiği müzeyi gezdi.

- "373 kişinin katledilmesi tarihi belgelerde mevcut"

Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde de aynı tarihte Ermenilerin katlettiği 95 kişi törenle anıldı.

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, mahallede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaşanan acıların dün kadar taze olduğunu söyledi.

Yeşilyayla'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların tarihe ışık tuttuğunu ifade eden Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yapılan soykırımlar, tarihi belgelerle gün yüzüne çıkartılmış ve katliamların hangi boyutta olduğu gözler önüne serilmiştir. Yeşilyayla'da 95 ve Alaca'da 278 kişinin hunharca katledilmesi, bütün tarihi belgelerde mevcut. Bugün hem Alaca'da hem Yeşilyayla'da yüreğimizin yandığı yerlerde, Ermeni çetelerince katledilenleri anıyoruz. Acısı dün gibi yüreğimizde duruyor. Yapılan katliamların izleri, yıllar geçmesine rağmen duruyor. Bize, 'Türkler kendi tarihleriyle yüzleşsinler' diyorlar. Biz tarihimizin her sayfasıyla yüzleşmeye hazır bir milletiz. Çünkü bizim tarihimizde kesinlikle soykırım söz konusu değildir. Biz bunu bir insanlık ayıbı olarak sayarız."

Yeşilyayla mahallesindeki törenin ardından öğrenciler ve katılımcılar, Şehitlik Kütüphanesi'ni gezdi.

Ermeni çeteleri tarafından katledilen ve kazılarda ortaya çıkartılan toplu mezarların fotoğraflarının da yer aldığı kütüphanede, belgeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.