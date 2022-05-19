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Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
19 Mayıs 2022 Perşembe 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'te yer alan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

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