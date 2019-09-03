Eş durumu atamasında mesafe mağdur ediyor

Yaz döneminde eş durumu atamasıyla il değiştiren öğretmenlerin bazıları belirtilen adrelere 3-4 saat uzak okullara verildi. Türk Eğitim Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, "Eşi, Konak'ta çalışıp özür grubundan gelen arkadaşlarımızın Kiraz, Kınık gibi ilçelere atandığını görüyoruz. Aile birliğinin sağlanması için yapılan bu atamaların düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Halil Özcan - Türk Eğitim Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, yaz döneminde öğretmenlerin aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri sebebiyle yapılan yer değişikliği sonucunda kendilerine gelen mağduriyetleri dile getirdi. Bu konuda Türkiye genelinde birçok sorun yaşandığını belirten Demir, "Bunun için de Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlerimizin durumlarını ortaya koyarak, özellikle özür grubundan gelen öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması amacıyla bir dilekçe hazırladık. Arkadaşların bu dilekçe vasıtasıyla başvuru yaparak aile birliği ortamının sağlanmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden beklemekteyiz." diye konuştu.

Çözüm Milli Eğitim'de

Bu konuda kendilerine çok fazla başvuru olduğuna dikkat çeken Demir, şöyle devam etti: "Bunlardan en önemlisi 41. madde tercihiyle ilgili. Bunu işaretlemiş olan bazı arkadaşlarımızın isteği dışında bazı okullara atanmasıyla ilgili duyumlar çok fazla olmakta. Dolayısıyla 41. madde tercihi yapıp isteği dışında bir okula atanan arkadaşlarımız olduğu gibi, 41. madde tercihi yapmayıp ilçe emrine atanan arkadaşlar da var. Burada pozitif ayrımcılık gibi bir durum görünüyor. Bunun çözülmesi gerekiyor. Eşi, Konak'ta çalışıp özür grubundan gelen arkadaşlarımızın Kiraz, Kınık gibi ilçelere atandığı görünüyor. Aradaki mesafe 3-4 saat. Uzak ilçelerde çalışan eşlerin gerek eğitim camiasında gerekse diğer iş kollarında verimli olmasını beklemek akıl işi değildir. Elbette bu insanların eşlerinin özel sektörde çalışmasından dolayı da iş değişikliği yapma şansları da yok. Burada çözüm Milli Eğitim'dedir.

Özür grubu isteyenlerin il mülli ğeitim müdürlüklerinin emrine verilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade eden Demir, "Bakanlığın da yükü hafifleyecektir. Bu yaşanan sorunlar her yıl ortaya çıkıyor. Okullar açılmadan bu sorunun çözülmesi eğitim açısından önemli." şeklinde konuştu.

Örnek dilekçe

Eş durumundan ataması uzak bölgelere yapılan mağdur öğretmenler, aşağıdaki dilekçe örneğini doldurarak ilgili kurumlara başvuru yapabiliyorlar: