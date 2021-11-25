Esenler Belediyesi zabıta alacak

Esenler Belediye Başkanlığı yayınladığı ilanla zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 15 zabıta memuru alımı yapılacak. Alımı yapacak olan kurum ise İstanbul ili Esenler Belediyesi.

İlana başvuru yapmak isteyenlerin üniversitelerin, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans bölümlerinin birinden mezun olması gerekmektedir. Başvuracak adayların aynı zamanda KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olması gerekiyor.

İlan için başvurular ise 10 Ocak 2022 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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