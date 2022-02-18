TARKAN'IN YENİ ŞARKISI OLAY OLDU
TARKAN'IN YENİ ŞARKISI OLAY OLDU
0
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
0
EN POPÜLER İSİMLER...
EN POPÜLER İSİMLER...
0
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
0

Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18 Şubat 2022 Cuma 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 


İlan için başvurular 18 Şubat 2022 tarihi ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Başkan Soyer: “İkinci Yüzyıl’ın İktisat Kongresi’ni İzmir’de düzenleyeceğiz”
Sonraki Haber
Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 yeri kiraya verecek
Tarkan'ın yeni şarkısı olay oldu! Siyasilerden de beğeni geldi
Tarkan'ın yeni şarkısı olay oldu! Siyasilerden de beğeni geldi
0
Resmi Gazete'de yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL ceza!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL ceza!
0
Yine kadın cinayeti! Bu kez yer Konya!
Yine kadın cinayeti! Bu kez yer Konya!
0
Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan Soylu açıkladı...
Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan Soylu açıkladı...
0
Otomobil TIR'la çarpıştı: 6 aylık evli çift ve bir kişi hayatını kaybetti!
Otomobil TIR'la çarpıştı: 6 aylık evli çift ve bir kişi hayatını kaybetti!
0
En popüler kedi ve köpek isimleri belli oldu
En popüler kedi ve köpek isimleri belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.