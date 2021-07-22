ÇİM KONSERLERİ BAŞLIYOR
ÇİM KONSERLERİ BAŞLIYOR
0
TURGAY YILDIZ'DAN ACI HABER!
TURGAY YILDIZ'DAN ACI HABER!
1
SEVİLEN DİZİ GERİ DÖNÜYOR
SEVİLEN DİZİ GERİ DÖNÜYOR
0
49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
0

Eşi ile barışmaya gitti, iki kişiyi öldürdü!

Ankara'da Özkan Güçlü (40), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde kayınpederi Ahmet Meral (65) ile yeğeni Burhan Koyuncu'yu (32) tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eşi ile barışmaya gitti, iki kişiyi öldürdü!
22 Temmuz 2021 Perşembe 14:01

Olay, dün öğle saatlerinde, Haymana ilçesi Yurtbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Haymana Belediyesi'nde işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Özkan Güçlü, bir süre önce kendisini terk edip baba evine giden eşi Derya Güçlü ile barışmak için yanına gitti. Ahmet Meral, damadı Özkan Güçlü'ye kızı Derya'yı ikna etmek için biraz zaman vermesini istedi. Bu sırada eve gelen Ahmet Meral'in yeğeni Burhan Koyuncu araya girince önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Kavganın ardından eve giden Özkan Güçlü, kendisine ait pompalı tüfeği alarak geri döndü, kayınpederi Ahmet Meral ile onun Burhan Koyuncu'ya ateş etti. Yaralanan Meral ve Koyuncu, çağrılan ambulansla önce Haymana Devlet Hastanesine, ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fakat Meral ile Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan ve akşam saatlerinde jandarmaya teslim olan Özkan Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARALARINDA SIKINTI VARDI'

Yurtbeyli Mahallesi Muhtarı Fikret Başak, "Özkan'ın hanımıyla arasında sıkıntıları vardı. Hanımı evi terk edip babasının evine gidiyor. Özkan'da bayramda hanımıyla barışmak için kayınpederinin evine gidiyor. Kayınpederi 'sen biraz bekle ben hanımının gönlünü yapıp göndereceğim' diyor. Daha sonra kayınpederinin yeğeni geliyor. Aralarında tartışma çıkıyor ve arbede yaşanıyor. Özkan evine gidip pompalı tüfeği alıp geliyor ve ikisini de ateş ediyor. Ahmet Meral ve Burhan Koyuncu yaralı olarak önce Haymana'ya sonra da Ankara’ya sevk ediliyor ve hastanede de hayatlarını kaybediyorlar" dedi.

Olay sonrası jandarma köyde önlem aldı. Meral ile Koyuncu'nun cenazelerinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından mahallede toprağa verileceği belirtildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #iki kişiyi öldürdü #yurtbeyli cinayet
Önceki Haber
Çim Konserleri 29 Temmuz’da başlıyor
Sonraki Haber
Eşi ile barışmaya gitti, iki kişiyi öldürdü!
Sigara içmenin yasak olduğu Salda'da nargile içtiler!
Sigara içmenin yasak olduğu Salda'da nargile içtiler!
0
Yangına giden ekipler cinayetle karşılaştı!
Yangına giden ekipler cinayetle karşılaştı!
0
Rize 8 gün sonra yine sele teslim!
Rize 8 gün sonra yine sele teslim!
0
Baloncudan duygulandıran hareket! Nedenini açıkladı
Baloncudan duygulandıran hareket! Nedenini açıkladı
0
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada hasar var!
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada hasar var!
0
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.