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Eşini demir çubukla öldürmüştü, o anları anlattı

Antalya'da tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren Emrah Akgül (34), olay anını anlatarak, "Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım" dedi

Eşini demir çubukla öldürmüştü, o anları anlattı
20 Nisan 2022 Çarşamba 14:45

Olay, 24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EVİ TERK ETTİ' İDDİASI

'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Emrah Akgül, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Akgül savunmasında, eşi Rukiye Akgül ile 2006 yılında evlendiklerini, 12 ve 13 yaşlarında iki çocukları olduğunu anlattı. Geçmişte de sorunlar yaşadıklarını belirten Akgül, eşinin çocukları bırakıp sık sık evi terk ettiğini ileri sürdü. 2014 yılında eşinin çocukları bırakarak 8-9 gün eve gelmediğini, kayıp başvurusunda bulunduğunu öne süren Akgül, 9'uncu gün geri geldiğini, bu olayı kendi aralarında hallederek evliliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Emrah Akgül, aralarındaki problemler nedeniyle eşinin 2021 Temmuz ayından olay tarihine kadar 4 ya da 5 kez çocukları bırakarak, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki babaevine gittiğini, bir süre kaldıktan döndüğünü anlattı.

'BİRÇOK LAF SAYDI'

Olay günü yaşananları anlatan Emrah Akgül, şöyle konuştu:

"Olay günü iş çıkışı saat 19.00 sıralarında kızımı okuldan alıp, eve geldim. Beraber yemek yedik. Saat 22.00 sıralarında yattım. Gece 24.00 sıralarında eşim odaya geldi. Yatağın örtüsünü kaldırdı. Bana 'Adam mısın da yatıyorsun' dedi. 'Nasıl konuşuyorsun, saygısızlık yapma' dediğimde; bana 'Şerefsiz' dedi. Eşimi yatak odasında bırakarak, mutfağa geçtim. Bana 'Şerefsiz seni aldattım' şeklinde birçok laf saydı. Eşimin huyunu bildiğim için cevap vermeden balkona geçmek istedim, beni engelledi. Kızım oturma odasında yatıyordu, başını çekti. 'Çocukları tartışmamıza karıştırma' dedim. 'Sana ne, kız benim değil mi' dedi. Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım. Eşimin bana odun fırlatması sonrasında bir anlık sinir ile bu olay meydana geldi. Keşke odun bacağıma isabet etmeseydi; bu olay olmasaydı."

Mahkeme heyeti, sanık Akgül'ün tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın cinayeti #ölüm #karısını öldürdü #rukiye akgül
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