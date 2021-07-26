Eşini kravatla boğup, intihar etti!

Ankara'da emekli asker Mehmet Yıldırım, kanser hastası eşini kravatla boğduktan sonra intihar etti

Olay Ankara'nın Keçiören İlçesi Şenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker 70 yaşındaki Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser hastalığı yüzünden yatağa bağımlı yaşayan 74 yaşındaki eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğarak öldürdükten sonra oğlunu aradı.

Telefonda konuştuğu oğluna "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" diyen Yıldırım daha sonra da tabancası ile intihar etti.

Silah sesini duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamiyet Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.