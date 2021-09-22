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Eşini vurdu, intihar etti!

Giresun'un Eynesil ilçesinde eşi Şennur Çetin'i (43) tabanca ile vurarak öldüren Murat Çetin’in (45), askerden yeni gelen ve olay sırasında evde olan oğlundan helallik istediği, ardından da aynı tabancayla kendisini vurarak hayatını sonlandırdığı ortaya çıktı

Eşini vurdu, intihar etti!
22 Eylül 2021 Çarşamba 15:48

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede oto tamirciliği yapan Murat Çetin, bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kanser tedavisi gören eşi Şennur Çetin'i öldüren Murat Çetin’in, askerden yeni gelen ve olay sırasında evde olan oğlundan helallik istediği, ardından da aynı tabancayla kendisini vurarak hayatını sonlandırdığı öğrenildi. Bu arada Çetin çifti, Eynesil’de kılınan cenaze namazı sonrası Görele’nin Çavuşlu beldesinde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #eşini öldürdü #intihar #karısın öldürdü #kadın cinayeti
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