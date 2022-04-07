Eski koca maket bıçağı ile dehşet saçtı: 2 kişi yaralı

Antalya'da eski koca, eski eşine ve onun 10 gün önce evlendiği erkeğe dehşeti yaşattı. Eve çocuklarını görme bahanesi ile giden eski koca 41 yaşındaki Abdullahrezzak Aydın eski eşi ve onun yeni eşi Meral Fesli ve onun yeni eşi Erden Fesli'ye maket bıçağı ile saldırdı. Fesli çifti olayda ağır yaralanırken, eski koca ise gözaltına alındı



Olay saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Abdullahrezzak Aydın, iddiaya göre 11 ay önce boşandığı eşi Meral Demir Fesli'nin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Bir süre evde kalan Aydın ile eski eşinin 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aydın, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı.

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEYİP MAKET BIÇAĞI İLE ÇİFTE SALDIRDI

Kısa bir süre sonra geriye dönen Abdullahrezzak Aydın, kapıyı içeriden kilitledi. Yanında getirdiği maket bıçağı ile eski eşi Meral Demir Fesli ile Erden Fesli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden gelen çığlıkları duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, güçlükle dairenin kapısına açıp içeriye girdi. Kanlar içinde bulunan Fesli çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, şüpheli Aydın olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.