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Eski koca yine dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.’ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı

Eski koca yine dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
31 Ağustos 2021 Salı 06:53

Olay, dün saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı. Ebru Yüksel ve  Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı.  Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. 

Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. 

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara cinayet #eski eş cinayet #kadın cinayeti
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