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Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
04 Haziran 2022 Cumartesi 12:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bağlı  birimlerin ilanda  belirtilen  açık  olan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  "Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  "Eskişehir  Teknik  Üniversitesi Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi"  uyarınca  Profesör,  Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.


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