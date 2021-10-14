Son dakika! Evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un (27) şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Raporda, Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili incelemenin sonucu, savcılığa gönderildi. Raporda; Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Esra Hankulu’nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rapor ile dosyada eksik kalmadığı ve iddianame düzenleneceği öğrenildi.