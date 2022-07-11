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Et ve Süt Kurumu açıkladı: Elde kalan kurbanlıklar alınacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), kurban pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların, kurumun karkas alım fiyatlarından satın alınacağını açıkladı

Et ve Süt Kurumu açıkladı: Elde kalan kurbanlıklar alınacak
11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:11

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır. Üreticilerimizin 13- 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır" denildi. 

Açıklamanın devamında, kurumun karkas fiyatları şöyle aktarıldı:

"1'inci kalite dana kilogram fiyatı 94 TL, 2'nci kalite dana kilogram fiyatı 80 TL'dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım kilogram fiyatı 88 TL,  toklu kilogram fiyatı 82 TL, koyun alım kilogram fiyatı 70 TL'dir. Et ve Süt Kurumu ayrıca, üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogramda 1 TL prim ödemesi yapacaktır.  Örneğin, 300 kilogram karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL, 25 kilogram koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır. Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #et ve süt kurumu #kurban alımı #et fiyatı
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