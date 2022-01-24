Evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'de bir evde çıkan yangında Suriyeli iki küçük çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin 6 diğerinin ise 4 yaşında olduğu öğrenildi

Kahvelipınar Mahallesi’nde öğle saatlerinde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşayan Suriyeli çift, çocuklarını içeride bırakarak dışarıya çıktı. Bu sırada evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Osman Halil ve Handan Halil’in cansız bedenleriyle karşılaştı. Dumandan zehirlenerek öldükleri belirlenen 2 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.