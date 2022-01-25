Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizgici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli Kesici, Isparta’ya kaçmaya çalışırken Denizli'de polis tarafından yakalandı.

Olay, ilçenin 2'nci Gündoğan Mahallesinde meydana geldi. Emin Çizgici'nin evine gelen ve aralarında husumet bulunan Şakir Kesici, görüşmek istediğini belirterek apartmanın önüne gelmesini istedi. Çizgici, apartmandan çıktığı anda Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çizgici'nin feryatları üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken Şakir Kesici ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çizgici, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Şakir Kesici'nin Isparta’ya gitmek üzere Denizli ilçesine hareket ettiğini tespit etti. Haber verilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şakir Kesici yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir’e gönderildi.

Çizgici’nin keman çaldığı ve Balıkesir’de bulunan bir kafe de sahne aldığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EV ARKADAŞI ÇIKTI

Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emin Çizgici'nin (25) cinayet zanlısı Şakir Kesici'nin (24) ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Kesici'nin şizofren hastası olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.