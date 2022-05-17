Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü, intihar etti!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yine bir kadın cinayeti yaşandı. 25 yaşındaki Halil Korkmaz, evlenme teklifini kabul etmeyen 35 yaşındaki Sinem Sökmen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Hali'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Halde çalıştığı öğrenilen Halil Korkmaz, tarım işçisi olan Sinem Korkmaz'ın çalıştığı iş yerine gitti. Burada Sökmen'in kafasına ateş eden Korkmaz, olay yerinden kaçtı. Hal camisi yakınlarına giden Korkmaz, aynı silahla burada kendi başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sökmen ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler otopsi için hastaneye götürülürken, Korkmaz'ın Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkması nedeniyle ayrıldıkları bilgisi verildi. Aynı zamanda Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.