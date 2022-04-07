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Ezan şakası tepki topladı

Rize'de iki çocuğun sosyal medyada yayınladığı görüntüler tepki topladı. Evlerinin balkonunda hoparlörden ezan sesi yayını yapan çocuklar, bazı vatandaşların iftarını erken açmasına neden oldu

07 Nisan 2022 Perşembe 09:58

İslampaşa Mahallesi'nde E.K. (17) ve bir arkadaşı cep telefonuna bağlı hoparlörle evlerinin balkonundan ezan sesi yayını yaptı. İki çocuk, ezan sesini yayınladıkları anları cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada, ‘İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' şeklinde paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ‘İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular’ ifadeleri ile görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine  polis ekiplerinin ulaştığı çocukları uyardığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #ezan şakası #ezan hoparlör #çocuk ezan şaka
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