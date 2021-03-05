SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
0
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
0
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
0
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
0

Fabrikada yangın: 2 işçi öldü!

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Fabrikada yangın: 2 işçi öldü!
05 Mart 2021 Cuma 13:06

Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Tuzla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak'ın hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Tuzla, Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde saat 02.30'da yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Tuzla ve olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerideki amonyak dolu tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları ile fabrika dışına çıkardı. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. Tesiste yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Tesiste çalışan 135 işçiden 133'ü tahliye edilirken, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak hayatını kaybetti.


KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Tuzla Kaymakamlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "05.03.2021 günü saat 02:00 sıralarında İlçemiz Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı caddesi adresinde bulunan Maret Et Fabrikasında çıkan yangın üzerine, ivedilikle yangına müdahale edilmiş gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış, maalesef saat 05:30'da paketleme bölümünde çalışmakta olan Fatih DURMUŞ ve saat 08:40'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali TOMAK isimli vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuzla #yangın #yangın ölüm #fabrika yangını
Önceki Haber
Genç öğretmen sokakta ölü bulundu!
Sonraki Haber
Görev yeri İzmir olan şehidin vasiyeti ortaya çıktı!
Şehitler için Ankara'da tören
Şehitler için Ankara'da tören
0
Erkek istihdamı yüzde 63.1 iken kadın istihdamı yüzde 28.7
Erkek istihdamı yüzde 63.1 iken kadın istihdamı yüzde 28.7
0
Genç öğretmen sokakta ölü bulundu!
Genç öğretmen sokakta ölü bulundu!
0
Kumar borcu yüzünden tartıştığı karısını öldürdü!
Kumar borcu yüzünden tartıştığı karısını öldürdü!
0
Helikopter kazasını, olay yerine ilk koşan köylüler anlattı
Helikopter kazasını, olay yerine ilk koşan köylüler anlattı
0
Gıda yardım paketi satın alınacak
Gıda yardım paketi satın alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.