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Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacağının duyurdu

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alımı
10 Mart 2021 Çarşamba 11:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir." denildi.

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