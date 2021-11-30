Fırat Üniversitesi 60 kişi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 60 sağlık çalışanı alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Fırat Üniversitesi birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlan için başvurular 30 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.



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