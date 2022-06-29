Galatasaray Üniversitesi 13 kişi alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 13 personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Galatasaray Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 (on üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için 28 Haziran'da başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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