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Galatasaray Üniversitesi personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Galatasaray Üniversitesi personel alacak
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Galatasaray Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 de büro elemanı ilanına başvuracak olanların  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

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