Gara şehitlerine veda...

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişi cenaze törenleri düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Er Süleyman Sungur'un cenazesi Malatya'dan helikopterle memleketi Siirt'te getirildi. Şehit Er Sungur için 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin annesi Şirin ile babası Salih Sungur ve yakınları katıldı. Şehit Er Sungur'un cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına. Bekar olan şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra ambulansa konularak helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehit Er Süleyman Sungur'un cenazesi Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Er Süleyman Sungur, Bingöl'de 15 Ağustos 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmış, annesi Şirin Sungur da 18 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.

Gara şehidi Kaya, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya (33), memleketi Mardin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

Aydın Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Aydın Köse (35), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara hesabını soracağız" ded

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.



Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.





'İNLERİNE GİRECEK ONLARA HESABINI SORACAĞIZ'



Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Köse ve diğer şehitlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu:



"Bugün Aydın Köse kardeşimizin ebediyete uğurlamak için ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, şahadet şerbetini içmiş kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için yüce kitabımız buyuruyor ki; 'onlara sakın ölü demeyin onlar ölü değillerdir' işte böyle bir ödülle ödüllendirilmişlerdir. Bugün burada ebediyete gönderiyor olacağız. Ülkemizin bu konudaki Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek onlara hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize başta bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz kardeşimiz Aydın Köse kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum."



İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından binlerce kişi Türk bayrağına sarılı şehit Aydın Köse'nin tabutunu omuzlara aldı. Aydın Köse, omuzlarda tekbirler eşliğinde taşındığı Salkımbağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.