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'Gavat demedim kavas' dedim sözleri ile hatırlanan eski vali öldü!

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti

'Gavat demedim kavas' dedim sözleri ile hatırlanan eski vali öldü!
31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:20

Bir dönem Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Coş, yaşamını yitirdi. 2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, dün akşam saat 22.00 sıralarında evine giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Coş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da doğdu. 1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu. 1982 senesinde Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.1988 senesinde İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitiren Coş, bir yıl süreyle ABD'ye gönderildi. 1989 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.


SON OLARAK SAKARYA VALİLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİ

Hüseyin Avni Coş, sonrasında sırasıyla 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş, 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.

VATANDAŞA 'GAVAT' DEMİŞTİ

Coş, 2013 yılının 10 Kasımı'nda Adana'da düzenlenen törende bir yurttaşa "Allah belanı versin diyen o gavatı al" demiş, gelen tepkiler sonrasında "gavat değil kavas dedim" demişti.

Coş, 15 Temmuz sırasında elinde silahla verdiği görüntülerle de gündem olmuştu.

Etiketler; #hüseyin avni coş #hüseyin avni coş ölüm #kalp krizi #eski vali ölüm #gavat
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