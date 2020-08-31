Gazetecilere  saldırdılar

CHP İzmir Gençlik Kolları'nın dünkü kongresinde, sonuçlar açıklandıktan sonra arbede çıktı. Önce iki adayın tarafları, kavga etti ardından her iki grup, görüntü çekmek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Muhabirlerin bilgisayar ve telefonları parçalandı

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi, dün Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Kongrede adaylar Burak Kotan ve Mert Anıl Akgül yarıştı. 294 delegenin katıldığı seçimde, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na, 151 oy alan Burak Kotan geldi. Mert Anıl Akgül 143 oyda kalırken, seçim sonucunun açıklanmasının ardından partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada görüntü çekmek almak basın mensupları, kalabalık grubun saldırısına uğradı. Gazetecilere ayrılan basın masası, muhabirlere ait bilgisayar ve telefonlar parçalandı. Çıkan arbedede bir gazetecinin telefonu kırıldı. Olaya güvenlik görevlileri, müdahale ederken, basın mensupları da kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu. 100. Yıl Polis Merkezi'ne başvuran gazetecileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Misket Dikmen yalnız bırakmadı.