YILDIZ TİLBE'DEN SUÇ DUYURUSU
YILDIZ TİLBE'DEN SUÇ DUYURUSU
0
CANLI YAYINDA SURİYELİ TARTIŞMASI
CANLI YAYINDA SURİYELİ TARTIŞMASI
0
YEŞİM SALKIM'DAN TEPKİLERE YANIT
YEŞİM SALKIM'DAN TEPKİLERE YANIT
0
NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
0

Gaziantep'te korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

01 Nisan 2022 Cuma 12:31

Gaziantep'te iş yerinde sanayi tipi tüplerin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar oluştu

Mevlana Mahallesi'ndeki restoranda patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Patlama nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinde 5 ekip ve 36 kişiyle çalışma yürütüldü, patlamanın lokantadaki sanayi tipi tüplerden kaynaklandığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Günün ağarmasıyla patlamanın meydana geldiği bölgedeki hasar ortaya çıktı.

Şehitkamil Belediyesi ekiplerince enkaz temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bu arada Gaziantep Valiliği, patlamada zarar gören manavdaki malzemeleri satın aldı. Sebze ve meyvelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevlerine gönderildiği öğrenildi.

"Tespit ettiğimiz zararları ilgili kurumlara ileteceğiz"

Olay yerine gelerek esnafı ziyaret eden Vali Davut Gül, gece iş yerindeki sanayi tipi tüpün patladığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Şu an arkadaşlarımızın tespit ettiği 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Kurumlarımız, belediyemiz, kaymakamlığımız, emniyet, AFAD ve ilgili kurum, kuruluşlar zararları tespit ediyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz zararları ilgili kurumlara ileteceğiz. İnşallah akşama kadar enkaz kalktıktan sonra yarından itibaren normalleşme başlayacak."

Vali Gül, tüp patlamasının sebebini araştırdıklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #patlama #tüp patlaması #hasar
Önceki Haber
Savaşta bir ilk! Bu kez Ukrayna Rusya'yı vurdu!
Sonraki Haber
Başkan Tugay gençlerle pizza yaptı
'Geçinemiyoruz' diyenlere dava açıldı!
'Geçinemiyoruz' diyenlere dava açıldı!
0
Canlı yayında Suriyeli tartışması!
Canlı yayında Suriyeli tartışması!
0
Beklentilerinize Uygun Fethiye Kiralık Villa Seçenekleri
Beklentilerinize Uygun Fethiye Kiralık Villa Seçenekleri
0
Denize sıfır 700 çardak bu kez yıkılacak!
Denize sıfır 700 çardak bu kez yıkılacak!
0
Milli Piyango devredildiği günden beri hiç denetlenmemiş!
Milli Piyango devredildiği günden beri hiç denetlenmemiş!
0
Bingöl Üniversitesi 38 kişi alacak
Bingöl Üniversitesi 38 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.